Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 73,97 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 5 июня 2018 года, опустилась ниже отметки в 74 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 14:32 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,97 долларов за баррель. Это на 2,30% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики нефтяных рынков, которых агентство Reuters опросило в мае, ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году. Так, аналитики надеются что такие цены будут держаться за счет хорошего спроса, который поможет нивелировать даже возможное увеличение добычи сырья производителями ОПЕК.