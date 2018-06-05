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Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    05.06.2018 - 14:40
Фото: нефтяная платформа (pxhere.com)
Фото: нефтяная платформа (pxhere.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 73,97 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 5 июня 2018 года, опустилась ниже отметки в 74 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 14:32 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 73,97 долларов за баррель. Это на 2,30% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее сообщалось, что аналитики нефтяных рынков, которых агентство Reuters опросило в мае, ожидают, что цены на нефть будут держаться выше отметки в 70 долларов за баррель в этом году. Так, аналитики надеются что такие цены будут держаться за счет хорошего спроса, который поможет нивелировать даже возможное увеличение добычи сырья производителями ОПЕК.

Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель Нефть Brent торгуется ниже 76 долларов за баррель
Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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