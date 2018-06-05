Ціна нафти Brent опустилася нижче 74 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 73,97 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 5 червня 2018 року, опустилася нижче позначки в 74 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 14:32 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,97 доларів за барель. Це на 2,30% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики нафтових ринків, яких опитало агентство Reuters в травні, очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель в цьому році. Так, аналітики сподіваються, що такі ціни будуть триматися за рахунок гарного попиту, який допоможе нівелювати навіть можливе збільшення видобутку сировини виробниками ОПЕК.