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Ціна нафти Brent опустилася нижче 74 доларів за барель

НовиниЕнергетика    05.06.2018 - 14:40
Фото: нафтова платформа (pxhere.com)
Фото: нафтова платформа (pxhere.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 73,97 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 5 червня 2018 року, опустилася нижче позначки в 74 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 14:32 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,97 доларів за барель. Це на 2,30% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітики нафтових ринків, яких опитало агентство Reuters в травні, очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель в цьому році. Так, аналітики сподіваються, що такі ціни будуть триматися за рахунок гарного попиту, який допоможе нівелювати навіть можливе збільшення видобутку сировини виробниками ОПЕК.

Ціна нафти Brent опустилася нижче 75 доларів за барель Нафта Brent торгується нижче 76 доларів за барель
Теги публікації: Brent, нефть  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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