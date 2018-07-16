Цена нефти Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 72,80 долларов за баррель

Цена североморской марки нефти Brent в понедельник вечером, 16 июля 2018 года, опустилась ниже отметки в 73 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 17:30 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 72,80 доллара за баррель. Это на 3,13% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщает Reuters, нефть дешевеет на фоне того, что ливийские порты вновь открылись. Также сообщается о потенциальном увеличении предложения со стороны России и других производителей нефти.

Отметим, в июне из-за вооруженных столкновений Ливия приостановила отгрузку нефти в основных портах - Es Sider и Ras Lanuf.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Саудовской Аравии заявило о готовности увеличить добычу нефти с целью стабилизации мирового рынка. Резервные мощности страны оценивают в 2 млн баррелей в день.