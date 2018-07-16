Ціна нафти Brent опустилася нижче 73 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 72,80 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent в понеділок увечері, 16 липня 2018 року, опустилася нижче позначки в 73 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 17:30 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 72,80 долара за барель. Це на 3,13% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Як повідомляє Reuters, нафта дешевшає на тлі того, що лівійські порти знову відкрилися. Також повідомляється про потенційне збільшенні пропозиції з боку Росії та інших виробників нафти.

Відзначимо, в червні через збройні сутички Лівія припинила відвантаження нафти в основних портах - Es Sider та Ras Lanuf.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Саудівської Аравії заявив про готовність збільшити видобуток нафти з метою стабілізації світового ринку. Резервні потужності країни оцінюють у 2 млн барелів на день.