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Цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

Новости » Энергетика    06.12.2018 - 11:11
Цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Brent торгуется не отметке в 60,98 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 6 декабря 2018 года, опустилась ниже отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:00 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 60,98 доллара. Это на 2,94% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, давление на нефтяные котировки оказывает ослабление глобальных финансовых рынков. В частности, фьючерсы на фондовые индексы США и азиатские биржи обрушились на фоне ареста главного финансового директора китайской компании Huawei. Директору грозит экстрадиция в США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Напомним, накануне стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК достиг консенсуса по вопросу сокращения добычи нефти. О конкретных объемах сокращения договоренностей пока нет. Кроме того, ожидается, что картель сегодня проведет заседание в Вене, чтобы принять решение о дальнейшей политике ОПЕК в области добычи.

 

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