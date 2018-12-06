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Ціна нафти Brent опустилася нижче 61 долара за барель

Новини » Енергетика    06.12.2018 - 11:11
Ціна нафти Brent опустилася нижче 61 долара за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується не позначці в 60,98 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 6 грудня 2018 року, опустилася нижче позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:00 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 60,98 долара. Це на 2,94% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, тиск на нафтові котирування здійснює ослаблення глобальних фінансових ринків. Зокрема, ф'ючерси на фондові індекси США та азійські біржі обвалилися на тлі арешту головного фінансового директора китайської компанії Huawei. Директору загрожує екстрадиція до США за підозрою в порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що моніторинговий комітет ОПЕК досяг консенсусу з питання скорочення видобутку нафти. Про конкретні обсяги скорочення домовленостей поки немає. Крім того, очікується, що картель сьогодні проведе засідання у Відні, щоб ухвалити рішення щодо подальшої політики ОПЕК в області видобутку.

 

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