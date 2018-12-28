Цена нефти Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель

Иллюстративное фото (OilNow)

Нефть Brent торгуется на отметке в 51,96 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 28 декабря 2018 года, торгуется ниже отметки в 52 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:07 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 51,96 доллара. Это на 2,79% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран спрогнозировал падение цены на нефть до 40 долларов за баррель. По словам представителя Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хусейна Каземпура Ардебили, чтобы избежать переизбытка нефти на рынке, ее добычу необходимо будет снизить на 1,4 млн баррелей в сутки.

Кроме того, сообщалось, что Катар выходит из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе заявил, что уведомил ОПЕК о выходе из картеля с 1 января. По его словам, решение Катара отражает планы по увеличению добычи природного газа в ближайшие годы с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год.