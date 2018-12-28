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Ціна нафти Brent опустилася нижче 52 доларів за барель

Новини » Енергетика    28.12.2018 - 15:14
Ціна нафти Brent опустилася нижче 52 доларів за барель
Ілюстративне фото (OilNow)

Нафта Brent торгується на позначці в 51,96 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 28 грудня 2018 року, торгується нижче відмітки в 52 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

За станом на 15:07 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 51,96 долара. Це на 2,79% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран спрогнозував падіння ціни на нафту до 40 доларів за барель. За словами представника Ірану в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) Хусейна Каземпура Ардебілі, щоб уникнути надлишку нафти на ринку, її видобуток необхідно буде знизити на 1,4 млн барелів на добу.

Крім того, повідомлялося, що Катар виходить з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) з 1 січня 2019 року. Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі на прес-конференції в Досі заявив, що повідомив ОПЕК про вихід з картелю з 1 січня. За його словами, рішення Катару відображає плани зі збільшення видобутку природного газу в найближчі роки з 77 млн тонн до 110 млн тонн на рік.

 

Ціна нафти Brent опустилася нижче 53 доларів за барель Нафта Brent торгується вище 53 доларів за барель
Новини України Brentнефть
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