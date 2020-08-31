Цена нефтегазового участка на аукционе выросла в 8 раз до рекордных 651 млн грн

Фото: "ДТЭК Нефтегаз" (dtek.com)

Победителем аукциона стала компания "Нефтегазгеоразведка", которая входит в состав "ДТЭК Нефтегаз"

Государственная служба геологии и недр на электронном аукционе 31 августа продала спецразрешение на разработку Будищанско-Чутовской площади углеводородов за рекордные 650,5 млн грн.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе ProZorro.

Стоимость спецразрешения по сравнению со стартовой ценой выросла в 8 раз.

Победителем аукциона стала компания "Нефтегазгеоразведка", которая входит в состав "ДТЭК Нафтогаз".

В аукционе принимали участие государственная компания "Укргаздобыча", которая предложила 650 млн грн, "Регал Петролеум" (512 млн грн), "Укрнефтебурение" (131 млн грн) и "Индепендент Энерджи Сервисез" (130,5 млн грн).

Участок имеет площадь 174,89 км2, находится на территории Полтавского и Чутовского административных районов Полтавской области.

Перспективные ресурсы нефти на этом участке составляют более 2 млн т, газа - 20,587 млрд куб. м.

Напомним, ранее председатель Госгеонедра Роман Опимах заявлял, что Будищанско-Чутовская площадь является наиболее перспективным нефтегазовым участком, который выставлен на аукцион за последнее десятилетие.

Госгеонедра ожидает доход государственного бюджета от продажи спецразрешений на пользование недрами в 2020 году на уровне 1 млрд грн.

Как сообщалось, депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года.

В частности по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог субъектами рынка.