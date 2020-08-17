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Госгеонедра упростит процедуру получения лицензий для малого недропользования

Киев, Понедельник 17 августа 2020 12:31
Госгеонедра упростит процедуру получения лицензий для малого недропользования
Фото: Роман Опиімах (gmk.center)
Автор: РБК-Украина

Речь идет в частности о месторождениях песка и песчано-гравийной смеси в реках

Государственная служба геологии и недр планирует упростить процедуру получения специальных разрешений на разработку недр полезных ископаемых местного значения.

Об этом в интервью "Главкому" сообщил председатель службы Роман Опимах.

"Кроме организационных моментов - подача заявления на участие в аукционе через электронный кабинет недропользователя - параллельно мы планируем кое-что упростить. Например, если вы - собственник земли в 25 гектаров, то можете получить спецразрешение на разработку местных полезных ископаемых без аукциона, потому что другой субъект деятельности на вашу землю не придет", - отметил глава Госгеонедр.

Речь идет в частности о месторождениях песка, песчано-гравийной смеси в реках и т.д.

"Есть четкое понимание того, что полезные ископаемые местного значения могут разрабатываться более эффективно. Но они не разрабатываются только потому, что процедура получения согласований является достаточно сложной. К примеру, для получения спецразрешения вам нужно ехать в Киев, и не один раз, чтобы оформить все документы", - добавил Опімах.

Напомним, ранее глава Госгеонедр презентовал пакет реформ с новыми правилами для недропользователей. В частности реформа предусматривает упрощение правил для "малого недропользования", а также рассрочку платежей за выдачу спецразрешений, а также свободный оборот спецразрешений.

Изменения в законодательство о недропользовании поддержал председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Ранее депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности решение по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.

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