Цена на нефть WTI упала до нуля

Фото: добыча нефти (OilNow)

Цены на американскую нефть WTI упали до минимальной отметки более чем за 30 лет

Цена на нефть марки WTI упала на 99,98%, до 00,00 долларов за баррель по состоянию на 20:56. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Цены на американскую нефть WTI упали до минимальной отметки более чем за 30 лет. Спрос на сырье резко снизился во всем мире после введения карантинных мер, принятых с целью остановить распространение коронавируса.

Напомним, президент США Дональд Трамп 16 апреля представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса. По словам Трампа, прекращение всей общественной жизни на национальном уровне не может являться долгосрочным решением, и страна готова к "открытию".

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение спроса на нефть в апреле 2020 года на 29 млн баррелей в сутки в связи ограничительными мерами, принятыми в мире из-за пандемии коронавируса.