Нефть отреагировала на план Трампа по запуску экономики и падение ВВП Китая

Фото: добыча нефти (OilNow)

Сокращение экономики Китая компенсировало оптимистический план Трампа

Цены на нефть в пятницу, 17 апреля, торгуются разнонаправлено после того, как рекордно слабые экономические данные Китая снизили оптимизм на рынке, который возник после объявления президентом США Дональда Трампа о перезапуске экономки. Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть Brent выросли на 2%, до 28,37 долларов за баррель, в то время фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае, срок которого истекает 21 апреля, упал на 0,7%, до 19,74 долларов за баррель. Более активный июньский контракт вырос на 4%, до 26,53 долларов.

Экономика Китая сократилась впервые, по крайней мере, с 1992 года в первом квартале 2020 года, поскольку вспышка коронавируса парализовала производство и снизила расходы на сырье и готовую продукцию. Валовой внутренний продукт Китая сократился на 6,8% в годовом исчислении и на 9,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

Эти данные были обнародованы после того, как Трамп изложил трехэтапный план снятия ограничений, введенных, чтобы остановить распространение коронавируса, от которого в настоящее время погибли более 32 тыс. американцев и почти 140 тыс. во всем мире. Трамп заявил, что, губернаторы штатов могут вновь открыть бизнес в три этапа.

"Рынки нефти нашли базовую поддержку в плане президента Трампа", - сказал Стивен Иннес, рыночный стратег AxiTrader. Тем не менее, риск снижения остается доминирующим фактором, сказал он.

ОПЕК и другие производители, включая Россию (группа ОПЕК+), в минувшие выходные договорились о сокращении добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки. Тем не менее, даже учитывая, что еще 10 млн баррелей в сутки добычи сократится в таких странах, как Соединенные Штаты и Норвегия, из-за падения, разница между спросом и предложением остается на уровне 10 млн баррелей в сутки, считают большинство аналитиков.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп 16 апреля представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса. По словам Трампа, прекращение всей общественной жизни на национальном уровне не может являться долгосрочным решением, и страна готова к "открытию".

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует падение спроса на нефть в апреле 2020 года на 29 млн баррелей в сутки в связи ограничительными мерами, принятыми в мире из-за пандемии коронавируса.