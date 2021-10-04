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Цена на нефть поднялась выше 81 доллара. Это максимум за три года

Автор: Артем Горовенко

Цена на нефть североморской марки Brent поднялась выше 81 доллара за баррель. Это максимальная отметка за последние три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

В частности, цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила 81 доллар за баррель впервые с октября 2018 года.

Кроме того, цена ноябрьского фьючерса на нефть американской марки WTI 4 октября поднялась выше 77 за баррель, что стало максимальным значением почти за семь лет.

Цены растут на фоне рекомендации комитета ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи нефти. На сегодняшнем заседании мониторингового комитета ОПЕК+ рекомендовали странам, которые входят в альянс, придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей ежемесячно.

Напомним, сегодня цена на природный газ на хабе TTF в Нидерландах превысила 1200 долларов за тысячу кубометров и обновила очередной рекорд.

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Нефть