Ціна на нафту піднялася вище 81 долара. Це максимум за три роки

Ціна на нафту північноморської марки Brent піднялася вище 81 долара за барель. Це максимальна позначка за останні три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржи ICE.

Зокрема, ціна грудневого ф'ючерсу на нафту марки Brent перевищила 81 долар за барель вперше з жовтня 2018 року.

Крім того, ціна листопадового ф'ючерсу на нафту американської марки WTI 4 жовтня піднялася вище 77 за барель, що стало максимальним значенням майже за сім років.

Ціни ростуть на тлі рекомендації комітету ОПЕК + щодо подальшого нарощування видобутку нафти. На сьогоднішньому засіданні моніторингового комітету ОПЕК+ рекомендували країнам, які входять до альянсу, дотримуватися погодженого раніше плану зі збільшення видобутку на 400 тисяч барелів щомісяця.