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Ціна на нафту піднялася вище 81 долара. Це максимум за три роки

Автор: Артем Горовенко

Ціна на нафту північноморської марки Brent піднялася вище 81 долара за барель. Це максимальна позначка за останні три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржи ICE.

Зокрема, ціна грудневого ф'ючерсу на нафту марки Brent перевищила 81 долар за барель вперше з жовтня 2018 року.

Крім того, ціна листопадового ф'ючерсу на нафту американської марки WTI 4 жовтня піднялася вище 77 за барель, що стало максимальним значенням майже за сім років.

Ціни ростуть на тлі рекомендації комітету ОПЕК + щодо подальшого нарощування видобутку нафти. На сьогоднішньому засіданні моніторингового комітету ОПЕК+ рекомендували країнам, які входять до альянсу, дотримуватися погодженого раніше плану зі збільшення видобутку на 400 тисяч барелів щомісяця.

Нагадаємо, сьогодні ціна на природний газ на хабі TTF в Нідерландах перевищила 1200 доларів за тисячу кубометрів і оновила черговий рекорд.

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Нафта