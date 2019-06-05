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Цена на нефть Brent упала ниже 60 долларов впервые с января

Новости » Энергетика    05.06.2019 - 19:55
Цена на нефть Brent упала ниже 60 долларов впервые с января
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Цена на нефть упала до минимума в 59,45 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent упала ниже 60 долларов впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

На 18:50 цена на нефть упала до минимума в 59,45 долларов за баррель, потеряв за день более двух долларов.

Нефть марки WTI подешевела более чем на 2 доллара и торговался по данным на 19:15 на уровне 51,24 долларов.

Напомним, РБК-Украина писало, что цены на нефть североморской марки Brent продолжают снижение. В пятницу, 31 мая, после резкого падения днем ранее, впервые с 13 февраля опустившись ниже уровня 63 долларов. 

По данным Bloomberg, нефть дешевеет из-за опасений, связанных с США, в том числе с обещаниями президента Дональда Трампа ввести тариф на товары из Мексики и с торговым противостоянием Америки и Китая. Reuters уточняет, что Мексика является одним из главных торговых партнеров США и крупным поставщиком сырой нефти.

Ранее сообщалось, что вслед за Brent дешевеет и североамериканская смесь WTI. Впервые c марта она опустилась ниже 55 долларов за баррель.

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