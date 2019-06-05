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Ціна на нафту Brent впала нижче 60 доларів вперше з січня

Новини » Енергетика    05.06.2019 - 19:55
Ціна на нафту Brent впала нижче 60 доларів вперше з січня
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Ціна на нафту впала до мінімуму 59,45 доларів за барель

Ціна на нафту марки Brent впала нижче 60 доларів вперше з січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

На 18:50 ціна на нафту впала до мінімуму 59,45 доларів за барель, втративши за день більше двох доларів.

Нафта марки WTI подешевшала більш ніж на 2 долари і торгувався за даними на 19:15 на рівні 51,24 доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що ціни на нафту північноморської марки Brent продовжують зниження. В п'ятницю, 31 травня, після різкого зниження днем раніше, вперше з 13 лютого опустившись нижче рівня 63 доларів.

За даними Bloomberg, нафта дешевшає через побоювання, пов'язаних з США, у тому числі з обіцянками президента Дональда Трампа ввести тариф на товари з Мексики і з торговим протистоянням Америки та Китаю. Reuters уточнює, що Мексика є одним з головних торговельних партнерів США і великим постачальником сирої нафти.

Раніше повідомлялося, що слідом за Brent дешевшає і північноамериканська суміш WTI. Вперше з березня вона опустилася нижче 55 доларів за барель.

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