ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цены на нефть упали ниже 63 долларов впервые с февраля

Новости » Экономика    31.05.2019 - 23:43
Цены на нефть упали ниже 63 долларов впервые с февраля
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Цены на Brent опустились до 62,52 доллара за баррель

Цены на нефть североморской марки Brent продолжают снижение в пятницу, 31 мая, после резкого падения днем ранее, впервые с 13 февраля опустившись ниже уровня 63 долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Утренние торги начинались со снижения стоимости августовских фьючерсов на нефть марки Brent до 63,17 доллара за баррель, однако днем цены укрепились на отметке 63,66 доллара. Вечером 31 мая начала падать, опустив цену до отметки 62,52 доллара.

Последний раз отметки ниже 63 долларов нефть достигала 13 февраля, тогда котировки упали до отметки 62,69 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, нефть дешевеет из-за опасений, связанных с США, в том числе с обещаниями президента Дональда Трампа ввести тариф на товары из Мексики и с торговым противостоянием Америки и Китая. Reuters уточняет, что Мексика является одним из главных торговых партнеров США и крупным поставщиком сырой нефти.

Ранее сообщалось, что вслед за Brent дешевеет и североамериканская смесь WTI. Впервые c марта она опустилась ниже 55 долларов за баррель.

Цена на нефть Brent сегодня рухнула на 3,7% Нефть дорожает на данных о запасах в США
Новости Украины Brentнефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь