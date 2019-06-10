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Цены на нефть превысили 63 доллара за баррель


Цена на нефть Brent поднялась выше 63 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent сегодня утрм поднялась выше 63 долларов впервые. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent к 8:15 составляет 63,71 доллар за баррель, что на 0,42 долларов (0,66%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Кроме того, нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожала на 0,37 долларов (0,69%) - до 54,36 долларов за баррель.

Добавим, что цена на нефть растет на фоне ослабления буровой активности в США, а также сигналов о том, что страны ОПЕК+ готовы продлить соглашение об ограничении добычи на второе полугодие текущего года.

Напомним, РБК-Украина писало, что 5 июня цена на нефть марки Brent упала ниже 60 долларов впервые с января 2019 года. На прошлой неделе цены на нефть североморской марки Brent продолжали снижение. В пятницу, 31 мая, после резкого падения днем ранее, впервые с 13 февраля опустившись ниже уровня 63 долларов. 

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