Цены на нефть превысили 63 доллара за баррель

Цена на нефть марки Brent сегодня утрм поднялась выше 63 долларов впервые. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent к 8:15 составляет 63,71 доллар за баррель, что на 0,42 долларов (0,66%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Кроме того, нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожала на 0,37 долларов (0,69%) - до 54,36 долларов за баррель.

Добавим, что цена на нефть растет на фоне ослабления буровой активности в США, а также сигналов о том, что страны ОПЕК+ готовы продлить соглашение об ограничении добычи на второе полугодие текущего года.

Напомним, РБК-Украина писало, что 5 июня цена на нефть марки Brent упала ниже 60 долларов впервые с января 2019 года. На прошлой неделе цены на нефть североморской марки Brent продолжали снижение. В пятницу, 31 мая, после резкого падения днем ранее, впервые с 13 февраля опустившись ниже уровня 63 долларов.