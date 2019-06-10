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Ціни на нафту перевищили 63 долари за барель


Ціна на нафту Brent піднялася вище 63 доларів за барель

Ціна на нафту марки Brent сьогодні утрм піднялася вище 63 доларів вперше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Вартість ф'ючерсів на нафту Brent до 8:15 становить 63,71 долар за барель, що на 0,42 доларів (0,66%) вище рівня закриття попередньої сесії.

Крім того, нафту WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчала на 0,37 доларів (0,69%) - до 54,36 доларів за барель.

Додамо, що ціна на нафту зростає на тлі ослаблення бурової активності в США, а також сигналів про те, що країни ОПЕК+ готові продовжити угоду про обмеження видобутку на друге півріччя поточного року.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що 5 червня ціна на нафту марки Brent впала нижче 60 доларів вперше з січня 2019 року. Минулого тижня ціни на нафту північноморської марки Brent продовжували зниження. У п'ятницю, 31 травня, після різкого зниження днем раніше, вперше з 13 лютого опустившись нижче рівня 63 доларів.

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