Ціни на нафту перевищили 63 долари за барель

Ціна на нафту марки Brent сьогодні утрм піднялася вище 63 доларів вперше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Вартість ф'ючерсів на нафту Brent до 8:15 становить 63,71 долар за барель, що на 0,42 доларів (0,66%) вище рівня закриття попередньої сесії.

Крім того, нафту WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчала на 0,37 доларів (0,69%) - до 54,36 доларів за барель.

Додамо, що ціна на нафту зростає на тлі ослаблення бурової активності в США, а також сигналів про те, що країни ОПЕК+ готові продовжити угоду про обмеження видобутку на друге півріччя поточного року.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що 5 червня ціна на нафту марки Brent впала нижче 60 доларів вперше з січня 2019 року. Минулого тижня ціни на нафту північноморської марки Brent продовжували зниження. У п'ятницю, 31 травня, після різкого зниження днем раніше, вперше з 13 лютого опустившись нижче рівня 63 доларів.