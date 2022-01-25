Цена народной любви. Зачем власть активно раздает деньги украинцам

Владимир Зеленский в декабре анонсировал запуск экономического паспорта украинца. Чтобы воплотить эту идею, государство создаст Фонд будущих поколений, который каждый год будет пополняться бюджетными деньгами. Доступ к накопленным средствам получат дети, родившиеся с 2019 года – в год, когда Зеленский возглавил страну.

Главная задача этой инициативы, как утверждают ее авторы – повысить экономический уровень жизни украинцев. Если за проект президента проголосуют в парламенте, этот фонд заработает уже в 2023 году – туда внесут первые платежи. На тот же год власти наметили запуск еще одного фонда – для введения накопительной пенсионной системы, который также будет стоить госбюджету немалых сумм.

До того как заработает второй уровень реформы, Кабмин в этом году собирается провести 12 этапов индексаций и повышений пенсий. В прошлом году их было десять. Студентам в 2022 году планируют увеличить стипендии. И это далеко не исчерпывающий список всех социально-экономических инициатив власти за последнее время.

В декабре по инициативе президента правительство начало раздавать так называемую "ковидную тысячу" всем, кто прошел курс вакцинации. До этого, в 2020 году, во время карантина доплаты выделили для пенсионеров и "фопов".

Программы помощи населению и повышение социальных выплат – обычная практика для многих стран. Особенно – в условиях глобального падения экономики, вызванного пандемией, и ухудшения благосостояния граждан.

Но одно дело, если на это идут страны с достаточным запасом прочности и ресурсом, которым можно покрывать дополнительные расходы. И другое – когда это делают в Украине, имеющей хронический дефицит бюджета и внушительные долги перед кредиторами.

Работа на перспективу

Любые повышения социально-экономических выплат и даже разовые государственные доплаты – универсальный прием, как задобрить избирателей. Тем более, когда рейтинги власти находятся в стагнации или упадке. По мнению опрошенных изданием социологов и политологов, нынешние шаги правящей команды наверняка встретят поддержку среди широких масс.

"Как правило, такие инициативы дают электоральный эффект. В последние два года многие страны вводят спецпрограммы – либо социальные, либо на поддержку бизнеса. Разумеется, что у них денег больше, но у нас последний 2021 год прошел нормально в экономическом плане. У нас рекордный ВВП и хороший урожай зерновых. Поэтому правительство может позволить себе некоторые социальные программы", – сказал в разговоре с РБК-Украина эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

Доплаты от государства смягчают эффект от инфляции и роста коммуналки (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Последние инициативы власти однозначно хорошо оцениваются украинцами и могут даже прибавить ей в рейтингах, уверен директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Согласно исследованию, которое проводила его компания в декабре, 53% респондентов положительно оценили запуск экономического паспорта. Ответ "негативно" выбрали только 16% опрошенных.

"Обратите внимание на историю похожих шагов. Самый удачный пример – это повышение пенсий правительством Владимира Гройсмана осенью 2016 года. После чего во время опросов в октябре, ноябре и декабре мы зафиксировали рост положительных оценок развития государства, доверия к тогдашним Кабмину, премьеру и президенту", – напомнил Антипович.

К тому же все эти социально-экономические проекты могут немного сгладить потенциальный негатив от роста цен и тарифов на коммунальные услуги. Хотя избиратели редко разграничивают, где им добавилось, а где ушло. Для них важно, что в итоге будет у них в кармане.

"Для украинцев важен интегральный экономический эффект от ситуации в стране. Поэтому я бы сказал, что рост цен и "коммуналки" заметно превышает все стимулирующие выплаты от власти. Но эти выплаты могут немного компенсировать негативное влияния от тарифной, ценовой и экономической ситуации в стране", – предположил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Средняя зарплата по стране на конец года составила 14,5 тысяч гривен. Но если сопоставить ее с ростом цен и "коммуналки", то они либо уравновешивают друг друга, либо получается значение со знаком минус, отметил Попов. Поэтому государство запускает целевые программы и выплаты для тех, по кому больше всего бьет увеличение цен и тарифов.

Единственный нюанс в том, что эффект от этих улучшений длится не долго. После подъема показателей власти в 2016 году, уже январе-феврале 2017 года оценки вернулись к предыдущим цифрам, проводит аналогию социолог. Все потому, что украинцы слишком быстро привыкают к положительным проектам.

"Это в чем-то похоже на эффект от "Большого строительства". Украинец хвалит эти изменения и относит к заслугам правящей команды. Но вскоре он привыкнет к новым или отремонтированным дорогам и потом уже за это голосовать не будет. Он положительно оценивает экономический паспорт, но рано или поздно начнет воспринимать это как данность", – объяснил Антипович.

Социальные проекты дают власти краткосрочные электоральные бонусы (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Получается, что избирателя придется регулярно "подпитывать" добрыми делами вплоть до выборов, чтобы получить от этого какие-либо электоральные дивиденды. Либо же нужно работать с народом на короткой дистанции. Если правящая команда резко повышает зарплаты и пенсии в период избирательной кампании, то это, безусловно, прибавит ей "баллов" и благосклонности украинцев, отметил Быченко.

"Предыдущие программы нескольколетней давности запускались, как правило, за месяц-два до выборов. Расчет делался на короткий электоральный эффект. Поэтому инициативы нынешней команды – это либо работа на дальнюю перспективу, либо же попытка постоянно быть готовыми к выборам", – считает Попов.

Жизнь не по средствам

Средства на любые надбавки, выплаты и социальную помощь не берутся из воздуха. Законы экономики никто не отменял. Чтобы кому-то деньги дать, нужно откуда-то их взять или забрать. Если расходы казны превышают ее доходы, образуется дефицит.

В 2020 году, когда экономическая активность на время заморозилась из-за локдауна, дефицит госбюджета составил 217 млрд гривен. Изначально он ожидался меньшим, но потом его расширили, в том числе, из-за создания "ковидного" фонда и карантинных выплат.

По итогам 2021 года дефицит был 170 млрд гривен. На этот год он предусмотрен на уровне 189 млрд гривен. Получается, что каждая восьмая гривна бюджетных затрат не покрывается доходами.

Суммарно на программу выплат "ковидной" тысячи в 2021-2022 запланировано 11 млрд гривен. Расходы на этот проект – сравнительно небольшая сумма для масштабов экономики и нашего бюджета, говорит исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук.

"Расходы бюджета больше чем 1,5 триллиона гривен. На фоне такого размера экономики эти выплаты в каком-то смысле можно считать популистским шагом. Но учитывая, что ковидные выплаты имели целевое назначение – театры, книги – то, я считаю, что какого-либо глубокого влияния конкретно на инфляционные процессы они не оказали", – сказал РБК-Украина экономист.

Украинская экономика может позволить себе выплаты за вакцинацию (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Чтобы наполнить Фонд будущих поколений в 2023 году с расчетом на всех детей, появившихся на свет за пять лет, понадобится гораздо больше. Властям нужно будет выделить около 22 млрд гривен. Это при том, что в 2023 году государству нужно одновременно сделать первые взносы на накопительные пенсионные счета вдобавок с финансированием дефицита Пенсионного фонда, который продолжит расти.

С каждым годом количество участников Фонда будущих поколений будет также увеличиваться, а с ними – и сумма отчислений из казны. Авторы инициативы планируют переводить в спецфонд часть рентных платежей от использования украинских недр. Но не факт, что доходы от полезных ископаемых будут увеличиваться такими же темпами.

Первые выплаты детям будут доступны с 2037 года, когда совершеннолетия достигнут те, кто родился в 2019 году. Каждый из них сможет получить около 630 тысяч гривен на учебу или покупку жилья. К тому времени власти намерены инвестировать накопленные средства в облигации внутреннего государственного займа.

В запуске накопительной системы эксперты видят стратегические преимущества, несмотря на то, что это может немного расширить разрыв в госказне. Но когда государство практикует дефицит бюджета, то правильная экономическая наука гласит, что он должен использоваться для инвестирования во что-то. Если инвестиции пойдут в развитие будущей устойчивой пенсионной системы, тогда дополнительный дефицит допустим, считает исполнительный директор CASE-Ukraine.

"Запуск накопительной пенсии – верный шаг. Более того, я считаю это полумерой. Нужно снизить уровень нагрузки на фонд оплаты труда, который отчисляется на пенсионные нужды. А людей следует подталкивать определенными стимулами накапливать средства так, как они считают нужным. Ведь главная идея пенсионной реформы должна заключаться в том, чтобы донести до людей, что за свою пенсию отвечают они сами", – отметил Боярчук.

Что касается введения экономического паспорта, то эта инициатива уже напоролась на критику многих экономистов и финансистов. Похожие программы существуют в других странах. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Саудовской Аравии и Норвегии, которые, в отличие от Украины, имеют огромные запасы ископаемых и в основном – профицитный бюджет.

Их логика такова, объясняет Боярчук: поскольку нефть есть сейчас и ее не будет потом, давайте инвестировать ее в будущее наших детей, чтобы им потом что-то досталось от этого богатства. Но у нас эта логика не работает, поскольку мы импортеры и нефти, и газа.

"Откладывать средства от недр нам не удается. Думаю, что ради содержания этого фонда будут ужимать другие текущие программы. Поэтому, на мой взгляд, эта идея – чистый популизм. Тем более, что в будущем за нее не придется никак отвечать. Можно что угодно обещать через 20 лет. Придут другие политики, появятся более насущные проблемы. И этот паспорт понемногу исчезнет", – предположил экономист.

Рост выплат по соцэконому увеличивает дефицит бюджета (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Почему жизнь не по средствам может обернуться плохой перспективой, если дефицит бюджета не подкреплен экономическим ростом? Источников покрытия дефицита не так уж и много. Это возможно за счет повышения налогов, что непосредственно ляжет на плечи украинцев. Но повысить их настолько, чтобы сократить нехватку в бюджете, все равно не получится. Второй инструмент – поступления от приватизации, то есть продажа государственных активов, но и она из года в год не приносит настолько больших платежей.

Третий и, пожалуй, основной вариант – за счет кредитов от международных партнеров и внутренних заимствований (ОВГЗ). То есть все социально-экономические инициативы власти, по сути, будут финансироваться долговыми средствами. Если потребность в заимствованиях на внутреннем рынке возрастет, Минфину придется поднимать ставки по ОВГЗ. Отсюда – увеличение расходов на обслуживание госдолга.

Еще один, крайний выход – эмиссионное финансирование дефицита Нацбанком, что может негативно сказаться на инфляции и курсе гривны. Если привлечь средства под государственные "аппетиты" в нужном объеме не получится, власть будет вынуждена урезать незащищенные статьи расходов.