Цена импортного газа резко выросла за последний месяц

Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно обнародованным данным, в октябре средняя цена импортного газа составляла 199,5133 долларов или 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров.

Таким образом, в долларовом эквиваленте в октябре средняя цена выросла на 14,2% в сравнении с сентябрем, когда она составляла 174,6862 долларов за 1 тысячу кубометров.

При этом в гривневом эквиваленте цена газа выросла на 16,8% в сравнении с сентябрем, когда она составляла 4272,7604 грн 1 тысячу кубометров.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 18,4-19,6%. "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 5 июня принял постановление №485, которое вводит новую формулу для расчетов цены газа для населения. Ценой газа по ПСО должна быть самая низкая цена среди четырех показателей: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.