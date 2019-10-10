Цена импортного газа за месяц упала еще на 2%

Государственная фискальная службой Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 сентября года. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно обнародованным данным, в сентябре средняя цена импортного газа составляла 174,6862 долларов или 4272,7604 грн за 1 тысячу кубометров.

Таким образом, в долларовом эквиваленте в сентябре средняя цена снизилась на 2,0% в сравнении с августом, когда она составляла 178,3248 долларов за 1 тысячу кубометров.

При этом в гривневом эквиваленте цена газа упала на 4,9% в сравнении с августом, когда она составляла 4493,6363 грн долларов 1 тысячу кубометров.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" повысила с 1 октября 2019 года цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 4,9-5,6%. "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 899,00 - 5 458,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 года цены на газ на европейском рынке достигли 10-летнего минимума на фоне избытка запасов. По данным Bloomberg, остановить падение цен на газ в Европе может сокращение поставок из России и Норвегии. Однако, по словам заместителя директора корпорации "Газпром" Михаила Мальгина, российская сторона вряд ли сократит поставки.