Ціна газу постачальника "останньої надії" зросла до 47 гривень

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" (ПОН), встановила на 2 грудня 2021 року ціну на газ для населення в розмірі 46,7 гривень за кубометр. З грудня ціни встановлюються щодня за формулою, затвердженою Кабміном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані на сайті компанія .

Однак нова ціна, швидше за все, не торкнеться споживачів, оскільки раніше ДК "Нафтогаз України" запропонувала автоматично перевести всіх клієнтів на базовий річний тариф (7,96 гривень).

Таке рішення для побутових клієнтів, які не обрали ринкового постачальника і отримують газ від постачальника "останньої надії", стало можливим завдяки прийняттю закону Про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

ДК "Нафтогаз України" вже звернулася до НКРЕКП щодо підключення всіх побутових клієнтів ПОН на умовах базової річної пропозиції. Компанія очікує позитивне рішення регулятора.