Цена газа от "Нафтогаза" до 40% ниже конкурентов, - Коболев

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)

Газопоставщик стремится к большей доли на рынке Украины

Цена природного газа от ГК "Нафтогаз Украины" примерно на 40% меньше крупнейшего игрока на рынке.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Цена "Нафтогаза" от этой цены (крупнейшего игрока рынка поставки газа для населения - ред.) в меньшую сторону отличается примерно на 40%. Наша цена на текущий месяц составляет 6,33 грн, а если кто-то пожелает купить газ на весь год, это будет 6,45 грн. Это существенно дешевле", - сообщил Коболев.

По его словам, цена от "Нафтогаза" ниже, чем за три предыдущих года.

"Мы имеем желание получить большую долю рынка, постоянных лояльных клиентов и выбрали коммерческую тактику расширения. Мы предлагаем рыночную цену, но ниже конкурентов. В этом смысл - конкурировать за клиента", - заметил он.

Коболев также пояснил, что "Нафтогаз" не регулирует цену на газ для населения и поставляет газ напрямую только 2% бытовых потребителей.

"Населению газ поставляют частные газсбыта. Доля "Нафтогаза" на рынке для населения составляет огромных 2%. 98% населения сейчас не покупают газ у "Нафтогаза", они покупают у частных компаний, которые очень давно существуют на рынке. Они не прошли процесс отделения (анбандлинг, отделения распределения газа от продажи - ред.), они являются монополистами в каждой отдельной области и сейчас устанавливают цену на газ", - рассказал Коболев.

Как писало РБК-Украина, от 1 августа 2020 года правительство прекратило действие режима спецобовязательств на рынке газа для населения и цена газа самостоятельно определяется поставщиком газа.

Потребители могут свободно менять поставщика: процедура перехода к новому поставщику занимает от трех дней и может проходить в электронном режиме.