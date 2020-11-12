Ціна газу від "Нафтогазу" до 40% нижча за конкурентів, - Коболєв  

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)

Газопостачальник прагне до більшої долі на ринку України

Ціна природного газу від ГК "Нафтогаз України" приблизно на 40% менша за найбільшого гравця ринку.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ціна "Нафтогазу" від цієї ціни (найбільшого гравця ринку постачання газу для населення - ред.) в менший бік відрізняється приблизно на 40%. Наша ціна на поточний місяць становить 6,33 грн, а якщо хтось забажає купити газ на весь рік, це буде 6,45 грн. Це суттєво дешевше", - повідомив Коболєв.

За його словами, ціна від "Нафтогазу" нижча, ніж за три попередні роки.

"Ми маємо бажання отримати більшу долю ринку, постійних лояльних клієнтів і обрали комерційну тактику розширення. Ми пропонуємо ринкову ціну, але нижчу від конкурентів. В цьому сенс - конкурувати за клієнта", - зауважив він.

Коболєв також пояснив, що "Нафтогаз" не регулює ціну на газ для населення і постачає газ напряму лише 2% побутових споживачів.

"Населенню газ постачають приватні газзбути. Доля "Нафтогазу" на ринку для населення становить величезних 2%. 98% населення наразі не купують газ у "Нафтогазу", вони купують у приватних компаній, які дуже давно існують на ринку. Вони не пройшли процес відокремлення (анбандлінг, відокремлення розподілу газу від продажу - ред.), вони є монополістами в кожній окремій області і зараз встановлюють ціну на газу", - розповів Коболєв.

Як писало РБК-Україна, від 1 серпня 2020 року уряд припинив дію режиму спецобов’язків на ринку газу для населення і ціна газу самостійно визначається постачальником газу.

Споживачі можуть вільно змінювати постачальника: процедура переходу до нового постачальника займає від трьох днів і може проходити в електронному режимі.