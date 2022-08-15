UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Цена газа в Европе превысила пятимесячный максимум

Фото: цена газа в Европе превысила пятимесячный максимум (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Цена газа в Европе в понедельник, 15 августа, превысила 2 400 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лондонскую биржу ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 412 долларов за 1 тысячу кубометров, или 228,895 евро за МВт/ч.

Стоит заметить, что в воскресенье, 14 августа, вечером также наблюдался резкий скачок цены газа - до 2 350 долларов за одну тысячу кубических метров.

Значительный рост цен на газ происходит на фоне сообщений "Газпрома" о том, что экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья с начала 2022 года был сокращен на 34,7 процента.

Напомним, ранее стало известно, что в Германии обеспокоены возможными атаками на объекты энергетического сектора на фоне сокращения поставок российского газа в Европу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвропаЦена на газ