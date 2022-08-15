RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ціна газу в Європі перевищила п'ятимісячний максимум

Фото: ціна газу в Європі перевищила п'ятимісячний максимум (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ціна газу в Європі в понеділок, 15 серпня, перевищила 2 400 доларів за 1 тисячу кубометрів вперше з 8 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лондонську біржу ICE.

Вартість вересневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 2 412 доларів за 1 тисячу кубометрів, або 228,895 євро за МВт/год.

Варто зауважити, що в неділю, 14 серпня, ввечері також спостерігався різкий стрибок ціни газу - до 2 350 доларів за одну тисячу кубічних метрів.

Значне зростання цін на газ відбувається на тлі повідомлень "Газпрому" про те, що експорт російського газу в країни далекого зарубіжжя з початку 2022 року був скорочений на 34,7 відсотка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Німеччині стурбовані можливими атаками на об'єкти енергетичного сектора на тлі скорочення поставок російського газу в Європу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропаЦіна на газ