Ціна газу в Європі перевищила п'ятимісячний максимум

Вартість вересневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 2 412 доларів за 1 тисячу кубометрів, або 228,895 євро за МВт/год.

Варто зауважити, що в неділю, 14 серпня, ввечері також спостерігався різкий стрибок ціни газу - до 2 350 доларів за одну тисячу кубічних метрів.

Значне зростання цін на газ відбувається на тлі повідомлень "Газпрому" про те, що експорт російського газу в країни далекого зарубіжжя з початку 2022 року був скорочений на 34,7 відсотка.