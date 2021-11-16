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Цена газа в Европе превысила 1100 долларов впервые с октября

Автор: Дмитрий Кузнецов

Биржевая цена на газ в Европе снова превысила отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В последний раз голубое топливо торговалось на этом уровне в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

По данным торгов, в моменте стоимость декабрьского фьючерса на TTF выросла на 17,68% до 93,59 евро за МВт·ч, то есть 1108 долларов за тысячу кубометров.

Последний раз на таком уровне газ на бирже торговался в октябре.

Напомним, Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2" до выполнения компанией-оператором газопровода требований немецкого законодательства.

Отметим, на прошлой неделе "Газпром" вернулся к контрактным суточным объемам транзита газа через Украину.

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