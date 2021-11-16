Ціна газу в Європі перевищила 1100 доларів вперше з жовтня

Біржова ціна на газ в Європі знову перевищила позначку 1100 доларів за тисячу кубометрів. Востаннє блакитне паливо торгувалося на цьому рівні в жовтні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.
За даними торгів, у моменті вартість грудневого ф'ючерсу на TTF зросла на 17,68% до 93,59 євро за МВт·год, тобто 1108 доларів за тисячу кубометрів.
Востаннє на такому рівні газ на біржі торгувався у жовтні.
Нагадаємо, Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2" до виконання компанією-оператором газопроводу вимог німецького законодавства.
Зазначимо, минулого тижня "Газпром" повернувся до контрактних добових обсягів транзиту газу через Україну.