Ціна газу в Європі перевищила 1100 доларів вперше з жовтня

Біржова ціна на газ в Європі знову перевищила позначку 1100 доларів за тисячу кубометрів. Востаннє блакитне паливо торгувалося на цьому рівні в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE .

За даними торгів, у моменті вартість грудневого ф'ючерсу на TTF зросла на 17,68% до 93,59 євро за МВт·год, тобто 1108 доларів за тисячу кубометрів.

Востаннє на такому рівні газ на біржі торгувався у жовтні.