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Ціна газу в Європі перевищила 1100 доларів вперше з жовтня

Автор: Дмитрий Кузнецов

Біржова ціна на газ в Європі знову перевищила позначку 1100 доларів за тисячу кубометрів. Востаннє блакитне паливо торгувалося на цьому рівні в жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

За даними торгів, у моменті вартість грудневого ф'ючерсу на TTF зросла на 17,68% до 93,59 євро за МВт·год, тобто 1108 доларів за тисячу кубометрів.

Востаннє на такому рівні газ на біржі торгувався у жовтні.

Нагадаємо, Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2" до виконання компанією-оператором газопроводу вимог німецького законодавства.

Зазначимо, минулого тижня "Газпром" повернувся до контрактних добових обсягів транзиту газу через Україну.

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