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"Нафтогаз" передумал опубликовать январскую цену на газ для тепловиков

Киев, Понедельник 25 января 2021 21:41
"Нафтогаз" передумал опубликовать январскую цену на газ для тепловиков
Фото: табличка "Нафтогаз" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальная акционерная компания "Нафтогаз" отложила публикацию цены на газ для производителей в январе. Отсрочка связана с переговорами между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" временно откладывает публикацию январской цены на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязанностей (ПСО) до завершения текущих переговоров между государственными органами, Ассоциацией городов Украины, представителями производителей тепла и Компанией", - говорится в сообщении.

Компания обещает сообщить о возобновлении публикации цены производителей тепловой энергии после завершения переговоров.

В компании отметили, что цена для производителей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров №867 от 2018 года с учетом изменений цен на европейских хабах.

Оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках возложенных на НАК "Нафтогаз Украины" ПСО в декабре 2020 года увеличилась на 13,5% (на 727,73 грн) по сравнению с ноябрем - до 6 тысяч 103,1 грн/тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство подготовило и реализует восемь шагов для снижения тарифов для украинцев.

Подробнее о тарифном кризисе в стране читайте в материале РБК-Украина "Надавили на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

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Новости Украины Общество Нафтогаз УкраиныЦена на газ

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