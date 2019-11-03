Цена на газ для населения за семь месяцев снизилась почти на 35%

В Украине за семь месяцев цена на газ для населения снизились почти на 35%. Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министрв, председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус у себя на страницу в Facebook.

В октябре цена на газ снизилась почти на 5%.

"Новости энергетических рынков. Цена на газ для населения в октябре снизилась почти на 5%. Это будет отражено в платежках, которые украинцы получат за прошлый месяц. За последние семь месяцев снижение цены на газ для населения составило почти 35%", - написал он.

По его словам, средневзвешенная биржевая цена электроэнергии в октябре снизилась на 7 копеек по сравнению с сентябрем и на 13 копеек по сравнению с августом - составила 1,53 грн / КВт-час. 1 сентября были снижены тарифы за счет государственных компаний, а в октябре-ноябре будут снижены за счет частных компаний.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Согласно сообщению, в сравнении с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).