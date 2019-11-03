Ціна на газ для населення за сім місяців знизилась майже на 35%

В Україні за сім місяців ціна на газ для населення знизилися майже на 35%. Про це повідомив представник президента в Кабінеті министрв, голова комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус у себе на сторінку Facebook.

У жовтні ціна на газ знизилася майже на 5%.

"Новини енергетичних ринків. Ціна на газ для населення в жовтні знизилася майже на 5%. Це буде відображено в платіжках, які українці отримають за минулий місяць. За останні сім місяців зниження ціни на газ для населення становило майже 35%", - написав він.

За його словами, середньозважена біржова ціна електроенергії в жовтні знизилася на 7 копійок порівняно з вереснем і на 13 копійок, в порівнянні з серпнем склала 1,53 грн / КВт-год. 1 вересня були знижені тарифи за рахунок державних компаній, а в жовтні-листопаді будуть знижені за рахунок приватних компаній.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" у листопаді підвищив ціну на газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Згідно з повідомленням, в порівнянні з цінами на жовтень 2019 року, у листопаді ціни зростуть на 18,4-19,6%.

Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. Залежно від цих показників, що "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861,00 - 6 463,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).