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Цена на газ в Европе впервые превысила 1000 долларов

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Вторник 28 сентября 2021 09:49
Цена на газ в Европе впервые превысила 1000 долларов Фото: цна на газ в Европе впервые превысила 1000 долларов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила рекордную отметку. Впервые в истории она превысила 1 тысячу долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

В частности, в ходе торгов цена стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1031,3 доллара за одну тысячу кубометров.

В то же время общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%.

Напомним, ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

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