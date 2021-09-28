Цена на газ в Европе впервые превысила 1000 долларов
Фото: цна на газ в Европе впервые превысила 1000 долларов (Getty Images)
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила рекордную отметку. Впервые в истории она превысила 1 тысячу долларов за тысячу кубометров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.
В частности, в ходе торгов цена стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1031,3 доллара за одну тысячу кубометров.
В то же время общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%.
Напомним, ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.