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Цена газа для населения в 2021 году превышала стоимость для промышленности

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Украина, Среда 29 сентября 2021 15:39
Цена газа для населения в 2021 году превышала стоимость для промышленности Фото: Население Украины в 2021 году платило за газ больше промышленных предприятий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2021 года составила 9 188,6 гривен (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м. Это на 7,9% больше, чем во втором полугодии 2020 года (8 519,7 гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей Украины составила 8 946,9 гривен (с НДС и с учетом тарифов на транспортировку и распределение) за 1 тыс. куб. м, что на 47,8% выше, чем во втором полугодии 2020 года (6 053,8 гривен).

При этом бытовые потребители получили за полугодие 3 957,2 млн кубометров газа небытовые - 6 596,8 млн кубометров.

В то же время цена газа для бытовых потребителей оказалась на 2,7% выше, чем для небытовых.

Цена газа для населения в 2021 году превышала стоимость для промышленности

Напомним, в начале 2021 года правительство решило заморозить до цены на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр.

После этого с 1 мая были введены годовые контракты, а цена газа выросла примерно до 8 гривен за кубометр (без доставки).

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Государственная служба статистики Цена на газ
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