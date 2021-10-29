Цена на газ в Европе упала ниже 800 долларов впервые за полтора месяца

Впервые с середины сентября цена на природный газ в Европе упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров. За сегодня газ подешевел уже на 14%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Сообщается, что по состоянию на 15:23 по Киеву цена декабрьского фьючерса на хабе TTF снизилась до отметки 795 долларов за тысячу кубометров. В течение дня падение цены на газ составило 14%.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить поставки газа в свои европейские хранилища в Германии и Австрии. По его мнению, это создаст благоприятную ситуацию на европейском энергетическом рынке.

Как пишет издание Axios, хотя и не Россия не стала причиной нынешнего энергетического кризиса в Европе, Путин, похоже, намерен использовать его в своих интересах, поскольку "цены на газ колеблются при каждом его слове".