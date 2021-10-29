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Ціна на газ в Європі впала нижче 800 доларів вперше за півтора місяці

Автор: Артем Горовенко

Вперше з середини вересня ціна на природний газ в Європі впала нижче 800 доларів за тисячу кубометрів. За сьогодні газ подешевшав вже на 14%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржі ICE.

Повідомляється, що станом на 15:23 за Києвом ціна грудневого ф'ючерсу на хабі TTF знизилася до позначки 795 доларів за тисячу кубометрів. Протягом дня падіння ціни на газ склало 14%.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін доручив "Газпрому" збільшити постачання газу до своїх європейських сховищ у Німеччині та Австрії. На його думку, це створить сприятливу ситуацію на європейському енергетичному ринку.

Як пише видання Axios, хоча і не Росія не стала причиною нинішньої енергетичної кризи в Європі, Путін, схоже, має намір використовувати його в своїх інтересах, оскільки "ціни на газ коливаються при кожному його слові".

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