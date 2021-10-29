Путин использует энергетический кризис в Европе в своих интересах, - Axios

Россия не стала причиной нынешнего энергетического кризиса в Европе, в результате которого цены на природный газ выросли в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Однако российский президент Владимир Путин, похоже, намерен использовать его в своих интересах.

Как отмечается в материале, цены на газ колеблются при каждом слове Путина. К примеру, они резко снизились после того, как он дал понять, что в следующем месяце поставки вырастут. Сокращение предложения стало неприятным напоминанием о зависимости Европы от российского топлива.

Недавно Путин отверг обвинения в том, что Москва использует кризис, как "полную чушь и политически мотивированную болтовню". Но Путин не новичок в использовании газа в геополитических целях, отмечает Анна Микульска из Института Бейкера университета Райса, в том числе для усиления зависимости соседних стран от России или для наказания стран, которые движутся в сторону Запада.

Представитель Путина в ЕС Владимир Чижов намекнул ранее в этом месяце, что геополитика действительно играет важную роль. "Смените противника на партнера, и все решится легче", - сказал Чижов, имея в виду то, как блок относится к России.

Путин подталкивает страны ЕС к заключению долгосрочных контрактов, которые позволят им полагаться на российский газ, и, как он утверждает, гарантируют стабильные поставки. Он заявлял, что одним из способов решить нехватку поставок для Германии и ЕС было бы ускорение согласия на спорный трубопровод "Северный поток - 2", который идет в обход Украины.

В то же Амос Хохштейн, специальный посланник США по вопросам энергетической безопасности, отклонил это предложение, заявив, что, если у России есть возможность увеличить поставки, она может сделать это, используя существующие трубопроводы.

Российский газ остается основной частью энергобаланса многих европейских стран. Например, в Германии две трети импорта природного газа по состоянию на 2018 год приходилось на Россию, а на российский газ приходилось 16% всего потребления энергии.

В некоторых странах Восточной Европы 100% поставок природного газа поступает из России. Но ни одна страна не чувствует себя хуже, чем Молдова. В республике действует новое правительство, которое стремится отойти от Москвы в сторону Запада, но до сих пор полностью полагалось на российский газ. Контракт с Молдовой истек в конце сентября, после чего «Газпром» повысил цену и сократил поставки, когда Молдова отказалась его платить. Правительство объявило чрезвычайное положение, заявило, что будет вести переговоры о новом контракте только в том случае, если «Газпром» снизит свою цену.

Как отмечает издание, энергетический кризис вызван множеством причин, не имеющих ничего общего с Россией. Запасы сократились из-за холодной зимы, за которой последовало жаркое лето. Добыча газа в ЕС давно снижается, а возобновляемые источники энергии пострадали отчасти из-за слабых ветров. Азиатский спрос поглотил большую часть мировых поставок сжиженного природного газа, ограничивая потенциальных поставщиков для стран ЕС.