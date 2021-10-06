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Цена на газ в Европе рухнула после рекордного скачка выше 1900 долларов за тысячу кубов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах вечером 6 октября рухнули после рекордного скачка выше 1900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ноябрьского фьючерса на бирже ICE Futures составляет около 1280 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи.

В ходе торгов на ICE Futures 6 октября ноябрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах несколько раз обновляли исторические максимумы. В итоге котировки подскочили до 1937 долларов за тысячу кубов.

После обеда последовал резкий откат - фьючерсы подешевели до 1325 долларов, а затем снизились до 1197 долларов. По состоянию на 18:05 по киевскому времени котировки находились на уровне 1277 долларов.

Напомним, утром 6 октября цена на газ на фьючерсном рынке Европы превысила 1600 долларов за тысячу кубометров, и затем продолжила рост.

Отметим, цены на нефть североморской марки Brent вчера поднялись выше 83 долларов за баррель, что являются максимальными с октября 2018 года.

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ЛондонЦена на газ