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Новый максимум. Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов

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Среда 06 октября 2021 09:45
Новый максимум. Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов Фото: цена на газ в Европе превысила 1600 долларов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы вновь установила рекорд. Сегодня утром она впервые за всю историю превысила 1600 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Так, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, после открытия сегодняшних торгов, сначала вышла на 1559 долларов за тысячу кубов, или 130 евро за МВт ч. (в 09:10 по киевскому времени). После чего цена резко выросла до 1606 долларов за тысячу кубометров газа.

Отметим, что вчера цена на газ на европейском рынке вчера также установила рекорд, достигнув более 1450 долларов за тысячу кубов.

Напомним, цены на нефть североморской марки Brent вчера поднялись выше 83 долларов за баррель, что являются максимальными с октября 2018 года.

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