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Цена на газ в Европе приблизилась к рекордным 1200 долларов за тысячу кубов

Автор: Мария Кучерявец

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в очередной раз установила рекорд. Впервые за всю историю она составляет почти 1200 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Так, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1199,44 доллара за 1 тысячу кубометров или 100 евро за 1 МВт.ч.

Между тем, еще вчера вечером цена на газ в Европе вплотную подобралась к 1190 долларам за тысячу кубов.

Стоит отметить, что такие повышения цен в последние недели связывают с низкими запасами в европейских подземных хранилищах и отказа российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Напомним, сегодня российский "Газпром" начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту в обход Украины.

Добавим, что оператор ГТС уже отреагировал на это и заявил, что монополизация газовых маршрутов "Газпромом" ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС.

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ЕвропаЦена на газ