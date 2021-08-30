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Цена на газ в Европе превысила рекордные 600 долларов

Автор: РБК-Украина

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку 600 долларов за тысячу кубических метров. Цены растут в преддверии выхода отчетности российского "Газпрома" за первое полугодие 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

В частности, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 30 августа достигла 600,3 долларов за тысячу кубометров или 49,26 евро за МВт*ч (исходя из текущего курса евро к доллару.

Отметим, на прошлой неделе цена на газ в Европе на пике достигала 585 долларов за тысячу кубометров, но в течение нескольких дней она упала почти на 100 долларов.

Тогда газ подорожал на новостях о том, что "Газпром" выкупил только незначительную часть дополнительных мощностей транзита по Украине на сентябрь, то есть не будет наращивать поставки.

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