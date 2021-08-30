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Ціна на газ в Європі перевищила рекордні 600 доларів

Автор: РБК-Україна

Ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила позначку 600 доларів за тисячу кубічних метрів. Ціни ростуть напередодні виходу звітності російського "Газпрому" за перше півріччя 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані лондонській біржі ICE.

Зокрема, вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах 30 серпня досягла 600,3 доларів за тисячу кубометрів або 49,26 євро за МВт*год (виходячи з поточного курсу євро до долара.

Зазначимо, минулого тижня ціна на газ в Європі на піку досягала 585 доларів за тисячу кубометрів, але протягом декількох днів вона впала майже на 100 доларів.

Тоді газ подорожчав на новинах про те, що "Газпром" викупив тільки незначну частину додаткових потужностей транзиту Україною на вересень, тобто не буде нарощувати поставки.

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Ціна на газГаз