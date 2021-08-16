Газ в Европе подорожал до 585 долларов

Цена газа на сентябрь 2021 года на европейском хабе TTF выросла до 48 евро за тысячу кВт*ч, что составляет 585 долларов за тысячу кубометров. Газ подорожал после того, как "Газпром" выкупил только незначительную часть дополнительных мощностей транзита по Украине на сентябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на ICE Futures.

"Оператор ГТС Украины" выставлял твердые дополнительные мощности в объеме 15 млн куб. м в сутки. "Газпром" выкупил только 0,65 млн в сутки.

До этого "Газпром" всегда бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

Отметим, 2 августа российский газовый монополист "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины. "Оператор ГТС Украины" выставлял твердые дополнительные мощности на четвертый квартал 2021 года в объеме 9,8 млн куб. м в сутки.