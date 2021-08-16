Газ в Европе подорожал до 585 долларов
Цена газа на сентябрь 2021 года на европейском хабе TTF выросла до 48 евро за тысячу кВт*ч, что составляет 585 долларов за тысячу кубометров. Газ подорожал после того, как "Газпром" выкупил только незначительную часть дополнительных мощностей транзита по Украине на сентябрь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на ICE Futures.
"Оператор ГТС Украины" выставлял твердые дополнительные мощности в объеме 15 млн куб. м в сутки. "Газпром" выкупил только 0,65 млн в сутки.
До этого "Газпром" всегда бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.
Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.
Отметим, 2 августа российский газовый монополист "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины. "Оператор ГТС Украины" выставлял твердые дополнительные мощности на четвертый квартал 2021 года в объеме 9,8 млн куб. м в сутки.
Напомним, российский "Газпром" 27 июля вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август.
После этого цены на газ на европейском хабе TTF достигли уровня 500 долларов за тысячу кубометров.