Цена на газ в Европе уже превысила 750 долларов

Цена на газ на европейском хабе достигла отметки 750 долларов за тысячу кубометров. Цены обновляют рекордные значения уже несколько дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные торговой сессии на лондонской биржи ICE.

На торгах стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 751,17 доллара за тысячу кубометров или 61,565 евро за МВт*ч.

Отметим, рост цен на газ в Европе связывают со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. Еще одной причиной называют отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита.