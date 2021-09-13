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Ціна на газ в Європі вже перевищила 750 доларів

Автор: Сергей Новиков

Ціна на газ на європейському хабі досягла позначки 750 доларів за тисячу кубометрів. Ціни оновлюють рекордні значення вже кілька днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані торгової сесії на лондонській біржі ICE.

На торгах вартість жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах досягла 751,17 долара за тисячу кубометрів або 61,565 євро за МВт*год.

Відзначимо, зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.

Нагадаємо, раніше в Державному департаменті США заявили, що Європі загрожує нестача газу взимку 2022 року. Такий сценарій можливий, якщо в січні-лютому вдарять дуже сильні морози.

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Ціна на газГаз