Ціна на газ в Європі вже перевищила 750 доларів

Ціна на газ на європейському хабі досягла позначки 750 доларів за тисячу кубометрів. Ціни оновлюють рекордні значення вже кілька днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані торгової сесії на лондонській біржі ICE.

На торгах вартість жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах досягла 751,17 долара за тисячу кубометрів або 61,565 євро за МВт*год.

Відзначимо, зростання цін на газ в Європі пов'язують зі слабкими темпами заповнюваності підземних сховищ. Ще однією причиною називають відмову російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту.