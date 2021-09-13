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В Госдепе США считают, что Европе угрожает нехватка газа зимой 2022 года

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США, Понедельник 13 сентября 2021 09:20
В Госдепе США считают, что Европе угрожает нехватка газа зимой 2022 года Фото: представитель Госдепа США заявил, что Европе грозит дефицит газа в зимний период (pixabay)
Автор: Тиберий Юрик

Старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Гокстейн заявил, что европейскому континенту угрожает нехватка газа зимой 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя Госдепа США Financial Times.

По его словам, это связано с тем, что РФ не поставила достаточно топлива на европейский рынок, что в итоге привело к росту цен на ресурс.

"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит", - заявил Гокстейн.

Он отметил, что Европа начинает новый зимний период также с угрозой сокращения поставок. Чиновник добавил, что США обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.

"Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей", - подчеркнул чиновник.

Напомним, что глава "Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что санкции США еще могут заблокировать работу газопровода "Северный поток - 2".

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