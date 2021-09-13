В Госдепе США считают, что Европе угрожает нехватка газа зимой 2022 года
Старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Гокстейн заявил, что европейскому континенту угрожает нехватка газа зимой 2022 года.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью представителя Госдепа США Financial Times.
По его словам, это связано с тем, что РФ не поставила достаточно топлива на европейский рынок, что в итоге привело к росту цен на ресурс.
"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит", - заявил Гокстейн.
Он отметил, что Европа начинает новый зимний период также с угрозой сокращения поставок. Чиновник добавил, что США обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России.
"Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей", - подчеркнул чиновник.
Напомним, что глава "Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что санкции США еще могут заблокировать работу газопровода "Северный поток - 2".