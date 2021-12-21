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Цена на газ в Европе превысила 2100 долларов. Это новый рекорд

Автор: Александр Мороз

Цена на газ в Европе по состоянию на 21 декабря превысила отметку 2100 долларов за тысячу кубометров. Это рекордное значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

В частности, по состоянию на 16:30 по киевскому времени цена на нефть достигла отметки 2120 долларов за тысячу кубометров. Это на 23,5% выше расчетной цены на предыдущий день.

Напомним, сегодня цены на газ в Европе впервые превысили 2000 долларов.

Отметим, газ дорожает в связи с наступлением в Европе сильных холодов, средняя температура в декабре ожидается на 2 градуса ниже, чем в прошлом году. Кроме того, российский "Газпром" отказался заказывать на вторник транзит по трубопроводу "Ямала - Европа", и он перешел в реверсный режим - с запада на восток.

Предыдущий исторический рекорд биржевых цен на газ в Европе был установлен в октябре, когда тысячу кубометров продавали более чем за 1900 долларов.

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ЕвропаЦена на газ