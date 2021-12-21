RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ціна на газ в Європі перевищила 2100 доларів. Це новий рекорд

Автор: Олександр Мороз

Ціна на газ в Європі станом на 21 грудня перевищила позначку 2100 доларів за тисячу кубометрів. Це рекордне значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонської біржи ICE.

Зокрема, станом на 16:30 за київським часом ціна на нафту досягла позначки 2120 доларів за тисячу кубометрів. Це на 23,5% вище за розрахункову ціну на попередній день.

Нагадаємо, сьогодні ціни на газ в Європі вперше перевищили 2000 доларів.

Зазначимо, газ дорожчає у зв'язку з настанням в Європі сильних холодів, середня температура в грудні очікується на 2 градуси нижче, ніж минулого року. Крім того, російський "Газпром" відмовився замовляти на вівторок транзит по трубопроводу "Ямала - Європа", і він перейшов в реверсний режим - із заходу на схід.

Попередній історичний рекорд біржових цін на газ в Європі було встановлено в жовтні, коли тисячу кубометрів продавали більш ніж за 1900 доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропаЦіна на газ