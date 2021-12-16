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Цена на газ в Европе превысила 1 700 долларов за тысячу кубометров

Автор: Дмитрий Кузнецов

Биржевая цена на газ в Европе 16 декабря превысила отметку 1700 долларов за тысячу кубометров. В последний раз голубое топливо торговалось на этом уровне в начале октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 18:30 по киевскому времени стоимость январского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах достигла 1 705 долларов за тысячу кубических метров или 146 евро за МВт·ч.

За торговую сессию цена на газа выросла почти на 7%. В качестве причины резкого роста котировок на голубое топливо аналитики называют отказ "Газпрома" от бронирования мощностей газопровода "Ямал - Европа".

Фото: цены на газ поднялись выше 1,7 тысячи долларов (theice.com)

Напомним, исторический рекорд биржевые цены на газ в Европе установили 6 октября, когда тысячу кубометров продавали за более чем 1900 долларов.

Отметим, как сообщил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, объем транзита российского газа в Европу в этом году стал минимальным за последние 6 лет.

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ЕвропаЦена на газ