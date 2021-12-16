Цена на газ в Европе превысила 1 700 долларов за тысячу кубометров

По состоянию на 18:30 по киевскому времени стоимость январского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах достигла 1 705 долларов за тысячу кубических метров или 146 евро за МВт·ч.

За торговую сессию цена на газа выросла почти на 7%. В качестве причины резкого роста котировок на голубое топливо аналитики называют отказ "Газпрома" от бронирования мощностей газопровода "Ямал - Европа".

Фото: цены на газ поднялись выше 1,7 тысячи долларов (theice.com)