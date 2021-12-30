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Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов

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Лондон, Четверг 30 декабря 2021 19:19
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов Фото: цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Биржевая цена на газ в Европе 30 декабря опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость январского фьючерса на TTF упала на 12%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

По данным торгов, на открытии биржи котировки январских фьючерсов на газ превышала 1100 долларов. В течение дня стоимость газа начала снижаться. К 19:00 по киевскому времени, цена опустилась до уровня 988 долларов, что на 12% ниже предыдущего дня.

Напомним, 21 декабря цены на газ в Европе достигли исторического максимума в 2150 долларов.

Отметим, после отправки из США 20 танкеров с газом цены на газ в Европе стали снижаться.

Как сообщало РБК-Украина, президент России Владимир Путин назвал условие для поставки дополнительных объемов газа в Европу.

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