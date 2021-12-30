Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов

Фото: цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов (Getty Images)

Биржевая цена на газ в Европе 30 декабря опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость январского фьючерса на TTF упала на 12%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.